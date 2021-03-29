شكرا لقرائتكم خبر عن فنانو الوطن العربى يحتفون بنجاح تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى عدد من الفنانين فى العالم العربى، بنجاح جهود مصر فى تعويم السفينة الجانحة فى قناة السويس، بعد مجهودات كبيرة استمرت على مدار أيام، وعلى رأسهم الفنانة أحلام والفنان راغب علامة، وقال الأخير :"نهنئ العالم كله بتحريك السفينة العالقة".

وقالت الفنانة أحلام فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"تحيا جمهورية مصر العربية وها قد أبحرت المحروسة ومش غريبة عليكي يا مصر أم الدنيا يا عظيمة .. تعويم السفينة الجانحة فى قناة السويس".



الفنانة أحلام

فيما غرد الفنان راغب علامة :"نهنئ أم الدنيا دولة مصر الحبيبة ونهنئ العالم كله بإعادة فتح قناة السويس وتحريك السفينة العالقة".



راغب علامة

وغردت الفنانة الكبيرة نوال الزغبى عبر تويتر، وقالت :"تحيا مصر، مصر فى القلب"، فيما قال الفنان سامو زين :"وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدى، تحيا مصر".



سامو زين



نوال الزغبى

فيما غردت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر تويتر وقالت :" حبيبتى يا مصر، الله يحمى مصر".



إليسا

وحرص عدد من العاملين في موقع قناة السويس لتحريك السفينة الجانحة على رفع العلم المصرى، وعلامة النصر، للتعبير عن فرحتهم بعد نجاح محاولة تحريك السفينة صباح اليوم الاثنين.

ونجحت مناورات الشد لتعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN ، بشكل جزئى، لكن لم يتم الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل، وجار استكمال عمليات الشد لتعويم السفينة بشكل كامل، وتتم عمليات التعويم بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من الاتجاهات المختلفة.