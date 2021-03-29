شكرا لقرائتكم خبر عن محيى إسماعيل يقلد المليجي وعبد الناصر والسادات ومبارك والقذافي وصدام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام النجم محيى إسماعيل خلال المؤتمر الصحفي الخاص به في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بتقليد عدة شخصيات شهيرة منها الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس السادات والرئيس حسني مبارك بالاضافة للنجم محمود المليجي والرئيسين القذافي وصدام حسين وعميد الادب العربي طه حسين .

رئيس مهرجان الأقصر سيد فؤاد طالب النجم محيى إسماعيل بتقليد محمود حميدة الذي حضر اللقاء وقدم شهادة في حق محيى إسماعيل وبالفعل استجاب محيى إسماعيل وقام بتقليد محمود حميدة.

المؤتمر الصحفي الخاص بالنجم محيى إسماعيل أداره الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر الذي وصفه بانه ملك الأدوار المعقدة وقيصر السينما المصرية وأضاف : هو فنان مختلف وجنونه جنون فني جعله عبقري في فن التجسيد والتقمص .