شكرا لقرائتكم خبر عن كورتنى كاردشيان وصديقها ترافيس باركر يطلان بالأسود ببطولة الفنون القتالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات المصورين، ظهور نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كورتني كاردشيان، برفقه صديقها المطرب ترافيس باركر، في بطولة الفنون القتالية UFC 260 التي أقيمت في لاس فيجاس الأمريكية بحضور عدد كبير من النجوم والمشاهير، حيث ان تلك البطولة تجذب الكثيرين كل عام.

وظهرت كاردشيان في الصور التي نشرتها صحيفة الديلى ميل البريطانية، وهى تجلس بجوار صديقها ترافيس باركر، وهما يرتديان ملابس من نفس اللون بالجلد الأسود، حيث ظهرت بسترة فينيل العصرية التي ارتدتها فوق تيشيرت عادي وبنطلون بنفس اللون، بينما ارتدي نجم الروك جاكت جلد.



كورتني كاردشيان وصديقها



نجمة تليفزيون الواقع وصديقها مطرب الراب

وشوهد الثنائي في وسط احدى المباريات وهما يمسكان يد بعضهما، وظهر أمامهما مشروبهما المفضل، حيث ان الثنائي جلس في منطقة كبار الشخصيات والمشاهير، وكورتنى كاردشيان صاحبة الـ 41، هى أم لثلاثة أطفال، ماسون 11 عامًا ، ورين خمسة أعوام، وبينيلوب ثمانية أعوام، تشاركهم مع سكوت ديسك صديقها السابق صاحب الـ 37 عامًا.

وفى تصريحات سابقة لنجم الروك، قال "كنت أواعد فتيات ليس لديهن أطفال ، وأجد الأمر صعبًا نوعًا ما، لأنني أعتقد أنهن سيواجهن صعوبة في فهم طبيعة حياتي، ولكن حالياً أقضي الوقت مع أم رائعة متفهمة لحياتي وصديقة".



جانب من البطولة



صديق كورتني كاردشيان

وكانت عدسات المصورين، التقطت عدة صور لكورتنى كاردشيان البالغة من العمر ( 41 عام ) خلال توجهها لتناول وجبه الغذاء مع ترافيس باركر وذلك فى غرب هوليوود، منذ ايام.

وظهرت كارشيان بإطلالة كلاسيكية مميزة حيث اختارت ان ترتدى ملابسها كاملة باللون الأسود ، إضافة الى حذاء ذو تصميم مميز حمل توقيع دار أزياء " Dr. Martens " وصل سعره الى 149 جنية إسترلينى ، فى حين اختار ترافيس باركر أن تكون اطلالته " كاجوال " بسيطة مكونه من " تى شيرت " باللون الأحمر و بنطلون باللون الأسود إضافة الى حذاء رياضى بنفس اللون.