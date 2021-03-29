شكرا لقرائتكم خبر عن جيمي جان لوي: الدول الأفريقية تعيش فى جزر منعزلة وأحلم باتحاد أفريقي كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في فعاليات الدورة العاشرة، حيث أقيم مؤتمراً صحفياً للنجم العالمي جيمي جان لوي، صباح اليوم الاثنين، بمشاركة النجم مايكل باريش وبحضور رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، والذي توجه بالسؤال في البداية عن بدايات رحلته الفنية التي بدأها كعارض أزياء ثم الوصول للعالمية.

حكى لوي عن تجربته الحياتية منذ النشأة الأولي، وكيف تنقل بين فرنسا وغيرها من البلدان بالإضافة إلي جنوب إفريقيا، مما ساعده كثيراً علي إثراء مخزونه المعرفي، ومن ثم التعرف علي ثقافات مختلفة، الأمر الذي أتاح له الوصول للعالمية ومقابلة الكثير من المشاهير والزعماء كغاندي وباراك أوباما.