شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى في أحدث ظهور لها من كواليس مسلسل لعبة نيوتن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة منى زكي، متابعيها صورة من كواليس مسلسلها الجديد "لعبة نيوتن"، وظهرت وهي مقطبة عن جبينها وتنظر في المرآة أثناء تجهيز مكياج الشخصية.



منى زكى

وعلقت على الصورة التي نشرتها عبر "ستورى" حسابها على انستجرام، حيث كتبت:" صباح الخير .. أيوة لسة بصور لعبة نيوتن".

واقتربت النجمة منى زكى على الانتهاء من تصوير مسلسل "لعبة نيوتن"، بشكل نهائى، وتعود منى زكى للدراما التليفزيونية من خلاله بعد غياب 4 أعوام، والعمل من تأليف وإخراج تامر محسن.



منى زكى

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة منى زكى، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، سيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم.

يشار إلى صناع العمل طرحوا البرومو الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قبل يومين والذى كشف عن طبيعة الشخصيات التى يجسدها أبطاله مع الإعلان عن عرضه فى رمضان.

يذكر أن منى زكى تشارك فى فيلم "السرب" بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، قصى خولى، ومحمود عبد المغنى وكريم فهمى ودياب وأحمد حاتم، وعدد آخر من النجوم ضيوف الشرف، وتم طرح البرومو بالتزامن مع الذكرى السادسة لمذبحة المصريين فى ليبيا والذى يتناول رد الجيش عليها.