ملاعب السعودية على موعد مع جماهيرها قريباً.. ولكن بشرط

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 29 مارس 2021 02:06 مساءً - منذ 12 دقيقة

أعلنت وزارة الرياضة السعودية اليوم الاثنين السماح لـ40% من الجماهير الذين تلقوا لقاح كورونا بحضور مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الفلسطيني الثلاثاء، ضمن تصفيات كأس العالم وكأس آسيا.

إلى ذلك، أشارت الوزارة إلى أن عودة الجماهير بذات النسبة إلى حضور المباريات ستكون اعتباراً من 17 مايو المقبل.

وكشفت في بيان صحافي أنه “بناء على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد فإنه تم السماح لـ 40% من الجماهير المحصنين بحضور مباراة المنتخب السعودي مع نظيره الفلسطيني يوم الثلاثاء في ملعب “مرسول بارك”، إذ سيتم الدخول لم تظهر حالته كمحصن في تطبيق توكلنا، مع الأخذ بالاعتبار الإجراءات الاحترازية”.

كما أكدت الوزارة أن حضور الجماهير المحصنين لبقية المباريات بذات النسبة ستكون ابتداً من يوم 17 مايو المقبل.

يشار إلى أن الحضور الجماهيري لمباريات كرة القدم السعودية توقف منذ مارس من العام الماضي بسبب جائحة كورونا.