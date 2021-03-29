أحمد العوضي يُحدث ضجة بما قاله عن مسلسله مع ياسمين عبد العزيز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: يواصل الفنان أحمد العوضي تصوير دوره في مسلسل “اللي مالوش كبير” المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.

وقال العوضي في تصريحات صحفية إنه يجسد شخصية تُدعى “الخديوي” واصفاً إياه بالخطير، مضيفاً: “هو أخطر شخص من الممكن مقابلته في الحياة، وأعتقد أنه سيكون من أهم الأدوار في مشواره الفني”.

وأوضح أن مسلسله مختلف عن سابق أعماله التلفزيونية، إذ تمزج أحداثه ما بين الأكشن والإثارة، بحسب قوله، كما أعرب عن سعادته بالتعاون مع ياسمين عبد العزيز.

ويشارك في بطولة “اللي مالوش كبير” خالد الصاوي، دينا فؤاد، أحمد سعيد عبد الغني، عايدة رياض وكوكبة من النجوم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.