ماذا كشفت حياة الفهد عن كواليس “مارغريت”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تواصل الفنانة حياة الفهد تصوير مسلسلها الجديد “مارغريت”. وكشفت الفهد في تصريحات صحفية بأن التصوير يتم في مدينة جرناس للإنتاج الفني في البحرين بطريقة سلسة ووفق الخطة المجدولة، مبينة أنه من المقرر الانتهاء من التصوير قبل الشهر الفضيل استعداداً للعرض في موسم رمضان المقبل.

وأكدت سيدة الشاشة الخليجية أنها وجميع الطاقم الفني والتقني والإنتاجي بذلوا جهوداً كبيرة لتقديم عمل فني مميز يليق بصنّاعه والجمهور الراقي، وأن التوفيق من الله، مشيرة إلى أن العمل ضخم على مستوى الإنتاج، والتناول الدرامي، ونخبة الممثلين المشاركين والمواهب الشابة الذين أخذوا الفرصة في العمل، بقيادة المخرج باسل الخطيب في التعاون الثاني بينهما، مشددة على ثقتها الكبيرة في كاتبي العمل الأخوين علي ومحمد شمس وخاصة بعد النجاح الكبير لمسلسل “أم هارون” رمضان الماضي.

ونوهت الفهد بأنها تقدم شخصية جديدة بالنسبة لها في هذا العمل الدرامي الإنساني، وهي “مارغريت” الشخصية الذكية صاحبة الثقافة الواسعة التي تنتقل من إنجلترا إلى العالم العربي، ولكنها تتأقلم مع التحولات الاجتماعية خلال حقبة زمنية معينة، وتتحمل مسؤولية تربية بناتها وحدها بعد وفاة زوجها.

ومن المقرر عرض مسلسل “مارغريت” على قناة MBC ومنصة شاهد VIP في رمضان، وهو من تأليف علي ومحمد شمس، وإخراج باسل الخطيب، وبطولة كل من: حياة الفهد، حسن البلام، هبة الدري، بشار الشطي، حمد العماني، ليالي دهراب، نور، ريم أرحمة، ونور الشيخ، أبرار سبت، نواف النجم، وزينب غازي.