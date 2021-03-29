“سجل دائم للوباء”.. كيت ميدلتون توثق جائحة كورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: طرحت دوقة كمبردج البريطانية كيت اليوم الأحد كتابا من الصور الفوتوغرافية التي التقطت أثناء مرات فرض إجراءات العزل العام في بريطانيا بسبب كوفيد-19 والتي قالت إنها ستوفر سجلا دائما للوباء.

وبدأت كيت، زوجة الأمير وليام حفيد الملكة والثاني في ترتيب ولاية العرش، هذا المشروع مع معرض لندن الوطني للصور العام الماضي، ودعت الناس إلى تقديم الصور التي التقطت خلال فرض إجراءات العزل العام للمرة الأولى في بريطانيا.

كما اختارت لجنة تحكيم، كانت كيت عضوة بها، 100 صورة من عدد يزيد على 31 ألفا جرى عرضها رقميا وفي معارض سابقة على الإعلان عن مشروع هذا الكتاب “هولد ستيل”.

لحظات مهمة

وكتبت كيت في مقدمة الكتاب “من خلال “هولد ستيل”، أردت استخدام قوة التصوير الفوتوغرافي لإنشاء سجل دائم لما كنا نمر به جميعا – التقاط قصص الأفراد وتوثيق اللحظات المهمة للعائلات والمجتمعات كما عشناها في خضم الوباء”.

هذا وسيكون الكتاب متاحا اعتبارا من السابع من مايو أيار، أي بعد عام بالضبط من بدء المشروع. وسيتم تقسيم صافي العائدات بين معرض لندن الوطني للصور وجمعية مايند الخيرية البريطانية للصحة النفسية.