أول تعليق من رامز جلال بعد حسم الجدل حول برنامجه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علق الفنان المصري رامز جلال على حكم القضاء المصري، بإلغاء قرار وقف برنامجه "رامز مجنون رسمي"، لأنه يعتبر عملا فنيا وليس إعلاميا.

وأعلن أشرف عبدالعزيز، محامي الفنان رامز جلال، قبول طعن الأخير ضد قرار نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة، بمنعه من ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعه بالنقابة.

وعلق رامز جلال، على منشور المحامي أشرف عبدالعزيز: "اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، تسلم إيدك يا أجدع أستاذ"، ليرد عليه الأخير: "الحمد لله، وتسلم وتعيش يا نجم، وأنت نعم الأخ العزيز الغالي".

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الاثنين، بإنهاء الخصومة في طعن رامز جلال، على قرار نقابة الإعلاميين بمنعه من ممارسة النشاط الإعلامي، ووقف برنامجه، لحين تقنين أوضاعه.

جدير بالذكر أن نقابة الإعلاميين قررت فى شهر رمضان الماضي، منع ظهور رامز جلال، حتى يقنن وضعه بالحصول على تصريح مزاولة مهنة من النقابة، وهو القرار الذى تقدم رامز بالتماس ضده لكن النقابة رفضته.