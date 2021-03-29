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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة سكارليت جوهانسون وفلورنس بو بالتهاب رئوي فى كواليس Black Widow.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن أن النجمة العالمية سكارليت جوهانسون، والنجمة العالمية فلورنس بو، أصيبا بالتهاب رئوي حاد، أثناء تصويرهم مشاهد فيلمهم الجديد Black Widow المقرر عرضه في يوليو المقبل بدور العرض السينمائي بجميع أنحاء العالم.
وفى تصريحات للمنتج المنفذ لفيلم Black Widow شورتلاند، لصحيفة الديلى ميل البريطانية، أكدت فيها ان جوهانسون وفلورنس، أصيبا بالتهاب رئوي لكنهما استمرا في تصوير مشاهد فيلمهم المقبل حرصاً منهم على عدم توقف التصوير الذى انطلق منذ أربعة اشهر في عدة مواقع حول العالم.
Black Widow
وكان قد نشر موقع جاست جيرد تصريحات بوب تشابك الرئيس التتفيذي لشركة ديزني، والتي قال فيها إن الشركة متمسكة بقرار عرض فيلم Black Widow في دور العرض السينمائي بالرغم من اتجاه الكثير من الأفلام للعرض بالمنصات الإلكترونية.
فيلم (Black Widow)، تبدأ أحداثه عند الولادة، حيث تعطى ناتاشا رومانوفا، إلى مؤسسة الكى جى بى، التى تؤهلها نفسيا وجسديا لتكون واحدة من الأبطال الخارقين، ومن ثم تحاول الحكومة قتلها.
سكارليت جوهانسون
ويعد هذا الفيلم أول أفلام سكارليت جوهانسون التي تقوم فيها بلعب دور البطولة حول شخصيتها في أحداث سلسلة المنتقمون، وهى الوحيدة من أبطال العمل التي لم تقم بذلك بعد انتهاء السلسلة، حيث انتهجت شركة مارفل سياسة قامت فيها بإسناد كل الأبطال لأعمال مختلفة منفردين باستثناء سكارليت التي اكتفت الشركة بظهورها ضمن أحداث الأفلام السابقة دون أن يكون لها فيلم منفرد حول شخصيتها، وهو ما يجعل الفيلم منتظراً من قبل كثيرين من جمهورها خاصة بعد وفاتها ضمن أحداث الجزء الأخير من avengers.