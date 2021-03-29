شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة سكارليت جوهانسون وفلورنس بو بالتهاب رئوي فى كواليس Black Widow.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن أن النجمة العالمية سكارليت جوهانسون، والنجمة العالمية فلورنس بو، أصيبا بالتهاب رئوي حاد، أثناء تصويرهم مشاهد فيلمهم الجديد Black Widow المقرر عرضه في يوليو المقبل بدور العرض السينمائي بجميع أنحاء العالم.

وفى تصريحات للمنتج المنفذ لفيلم Black Widow شورتلاند، لصحيفة الديلى ميل البريطانية، أكدت فيها ان جوهانسون وفلورنس، أصيبا بالتهاب رئوي لكنهما استمرا في تصوير مشاهد فيلمهم المقبل حرصاً منهم على عدم توقف التصوير الذى انطلق منذ أربعة اشهر في عدة مواقع حول العالم.



Black Widow

وكان قد نشر موقع جاست جيرد تصريحات بوب تشابك الرئيس التتفيذي لشركة ديزني، والتي قال فيها إن الشركة متمسكة بقرار عرض فيلم Black Widow في دور العرض السينمائي بالرغم من اتجاه الكثير من الأفلام للعرض بالمنصات الإلكترونية.