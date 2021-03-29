شكرا لقرائتكم خبر عن مايلي سايرس تتحول لـ "سائقة" فى أحدث ظهور لها على سيارة كلاسيكية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة العالمية مايلي سايرس، بشكل جديد ومختلف في أحدث ظهور لها وهى تخضع لجلسة تصوير جديدة تحولت فيها الى سائقة سيارات عملاقة، حيث ارتدت فيها الملابس الجينز التي يشتهر بها سائقين السيارات الضخمة والحذاء الكلاسيكي العملاق.

وتألقت سايرس في الصور التي نشرتها صحيفة الديلي ميل البريطانية من كواليس جلسة تصويرها الجديدة، والتي شاركت فيما بعد متابعيها وجمهورها بجانب من الصور، وظهرت النجمة صاحبة الـ. 28 عاماً، في الصور وهى تجلس على احدى السيارات الكلاسيكية من نوع Land Rover.



مايلي سايرس فى احدث ظهور



مايلي سايرس فى جلسة تصوير جديدة

وسلطت الصحيفة الضوء على الحذاء الذى ارتدته سايرس في جلسة تصويرها الجديدة، من ماركة nike والذى لم يصدر منه سوي 666 نسخة فقط يبلغ قيمته حوالى الف دولار للزوجين.



مايلي سايرس تجلس على سيارة لاندروفر



مايلي سايرس فى ظهورها الجديد

وكانت قد سجلت عدسات أحد مصورى " البابارتزى " عدة صور لمايلى البالغة من العمر ( 28 عام ) خلال قضائها سهرة صاخبة مع المغنى الشهير "YungBlud " البالغ من العمر ( 23 عام ) فى غرب هوليوود و كان بصحبتهما عدد من أصدقائهما المقربين.