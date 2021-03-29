شكرا لقرائتكم خبر عن جيسون ديرولو يعلن انتظار طفله الأول من صديقته جينا فرومز بفيديو على البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر النجم العالمى جيسون ديرولو طفله الأول من صديقته جينا فرومز وهو الخبر الذى تصدر عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها "ديلى ميل".

وكشف جيسون ديرولو البالغ (31 عام)، عن خبر حمل صديقته من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" التى تضم أكثر من 7.6 مليون شخص، حيث نشر النجم الشهير مقطع فيديو قصير ظهر به دورولو وصديقته خلال سيرهما على احدى الشواطئ وقت غروب الشمس وتظهر على صديقته "جينا" علامات الحمل، بينما ظهر جيسون وهو يقبل بطنها تعبيراً عن سعادته بانتظار المولود وبدأ مرحلة جديدة فى علاقتهما.

ولكى تبرز جينا علامات الحمل بمقطع الفيديو اختارت أن ترتدى فستان ضيق وقصير باللون الوردى بينما فضلت أن تضع ماكياج مميز وبسيط ليظهر مدى جاذبيتها وتخطف الأنظار كعادتها بشعرها الكيرلى المميز.

كما أعلنت جينا أيضا الخبر من خلال صفحتها على "إنستجرام" التى تضم أكثر من 4.3 مليون شخص وأكتفت بنشر صورتها مع جيسون ديرولو الذى ظهر وهو يضع يديه على بطنها وعلقت على الصور فكتبت "أب وأم" .



جيسون و صديقته