شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شخصيات مسلسل "حرب أهلية" مع يسرا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض النجمة يسرا السباق الرمضانى المقبل، بمسلسل "حرب أهلية" التى تعكف على تصويره بشكل مكثف، وذلك تمهيداً لعرضه حصرياً على قناة CBC في شهر رمضان المقبل، وتجسد يسرا في العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، وتكتشف أنها قد تخسر كل شيء في لحظة ضعف، وتبدأ الأحداث والمفاجآت.



يسرا فى حرب اهلية

ويقدم دور البطولة في المسلسل أمام يسرا، النجم باسل خياط، الذى يجسد دور "يوسف" وهو طبيب نفسى، وتشارك أيضاً في البطولة الفنانة الشابة جميلة عوض وتجسد دور الابنة الأولى ليسرا، وكذلك مايان السيد الذى تقدم دور الابنة الثانية لبطلة العمل، كما تشارك أروى جودة وتجسد شخصية "فريدة" هي إنسانة وحيدة، تعيش بعيداً عن أهلها على خلفية مشاكل مع والدها، وكذلك اللبنانية سينتيا خليفة وتظهر بشخضية "نادين".



باسل خياط فى دور يوسف

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.



جميلة عوض

يذكر أن يسرا تجدد تعاونها مع المؤلف أحمد عادل والمخرج سامح عبد العزيز في "حرب أهلية" بعد نجاحهم العام الماضى في مسلسل "خيانة عهد" والذى شارك في بطولته حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومى فؤاد، هنادى مهنى وخالد أنور، وخالد سرحان، وتيام قمر، ومصطفى درويش، هدى الاتربى، رمزى العدل.



مايان السيد مع يسرا



سينتيا خليفة



رشدى الشامى