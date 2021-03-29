شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا ونجلاء بدر ومحمد سامي بصورة جديدة من كواليس "نسل الأغراب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر عدد من نجوم مسلسل "نسل الأغراب" في صورة جديدة من كواليس تصوير أحد مشاهد المسلسل، المقرر عرضه في رمضان المقبل، ومنهم النجم أحمد السقا والمخرج محمد سامي والفنانة نجلاء بدر، وعدد أخر من فريق العمل، وشاركت الفنانة نجلاء بدر الصورة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، والتي لاقت تفاعل كبير من الجمهور فور نشرها.



أحمد السقا ونجلاء بدر ومحمد سامي في كواليس نسل الأغراب



نسل الاغراب

وتصدر برومو مسلسل "نسل الأغراب" وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وكذلك محركات بحث جوجل بعد طرحه من قبل المتحدة للخدمات الإعلامية والإعلان عن عرض العمل حصرياً على ON، إذ خطف البرومو أعين الجمهور، حيث جاء بإيقاع سريع وصورة مبهرة ومشاهد أكشن وحرائق وصراعات عديدة بين الأبطال.

مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.

ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا فى الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل فى السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلى العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.