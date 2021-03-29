چيمي چان لوي: أتمنى تقديم شخصية القذافي.. والدول الأفريقية تعيش بجزر منعزلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- منى الموجي:

تصوير- إسلام فاروق:

نظم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، في دورته العاشرة، مؤتمرا صحفيا للمخرج والفنان العالمي چيمي چان لوي، صباح اليوم الاثنين 29 مارس، تحدث خلالها عن مسيرته الفنية.

شهد المؤتمر حضور سيد فؤاد رئيس المهرجان، وأعرب "چيمي" عن سعادته بالتواجد للمرة الثانية على التوالي في الأقصر وبمهرجان السينما الافريقية، بعدما تم تكريمه العام الماضي، أما وجوده هذا العام فيأتي كعضو لجنة تحكيم.

وأشار إلى أن اهتمامه بحضور المهرجان يرجع لكونه يعمل على تحقيق تقارب بين مختلف دول القارة الأفريقية.

وعن زيارته العام الماضي، أكد أنه حرص على أن يكون سفيرا لمدينة الأقصر ونشر عدة صور من الأماكن الأثرية التي زارها، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه يحاول خلال فترة تواجده التعرف على الشعب المصري.

وعن الهم الأفريقي الذي يشغله ويتمنى الحديث عنه في فيلم، قال "المدن الافريقية تعيش في جزر معزولة كل منها منغلق على نفسه، نحن في حاجة للتواصل وإلغاء هذا العزل"، متمنيا أن يتم تأسيس اتحاد أفريقي أقوي.

وعن الشخصية الأفريقية التي يتمنى تقديمها في عمل فني، أجاب "هناك الكثير من الشخصيات، مثل نيلسون مانديلا، ومعمر القذافي".