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"مش مضروبين".. أحمد السعدني يحتفل بوصول متابعيه لـ5 مليون عبر "إنستجرام"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفل الفنان أحمد السعدني بوصول متابعيه حسابه عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لـ5 ملايين متابع.

ونشر "السعدني"، صورة من حسابه عبر "إنستجرام"، وعلّق: "5 مليون متابع حقيقي مش مضروبين.. حب واهتمام مستهلوش الحقيقة.. ربنا يديم المحبة شكرا جدا".

من ناحية أخرى، يخضع أحمد السعدني حاليًا للعزل المنزلي، بعد إصابته مؤخرًا بفيروس .

ويشارك السعدني في الموسم الرمضاني المقبل، بمسلسل "زي البيت الوقف"، بطولة زينة وصابرين وهالة فاخر ومصطفي درويش ومحسن منصور، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبدالحميد.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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