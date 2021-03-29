"مش مضروبين".. أحمد السعدني يحتفل بوصول متابعيه لـ5 مليون عبر "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفل الفنان أحمد السعدني بوصول متابعيه حسابه عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لـ5 ملايين متابع.

ونشر "السعدني"، صورة من حسابه عبر "إنستجرام"، وعلّق: "5 مليون متابع حقيقي مش مضروبين.. حب واهتمام مستهلوش الحقيقة.. ربنا يديم المحبة شكرا جدا".

من ناحية أخرى، يخضع أحمد السعدني حاليًا للعزل المنزلي، بعد إصابته مؤخرًا بفيروس كورونا.

ويشارك السعدني في الموسم الرمضاني المقبل، بمسلسل "زي البيت الوقف"، بطولة زينة وصابرين وهالة فاخر ومصطفي درويش ومحسن منصور، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبدالحميد.