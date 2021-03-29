"صدمة".. "أبو" يكشف رد فعله بعد إصابته بكورونا للمرة الثانية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلن المطرب أبو، تعافيه من فيروس كورونا (كوفيد-19)، الذي أصيب به مرتين في فترة قصيرة للغاية.

وخلال لقائه ببرنامج "The Insider بالعربي"؛ قال "أبو" أن أعراض إصابته بالفيروس في المرة الثانية كانت أقل من المرة الأولى التي أصيب بها.

تابع: "اتصدمت لما جتلي كورونا تاني بسرعة، كانوا بيقولوا الأجسام المضادة بتستمر 3 شهور، لكن الحمد الله جت خفيفة وعدت على خير".

وأضاف: "جربت كورونا قبل كده كنت واخد احتياطات كتير، لكن أنت بتصارع فيروس حجمه ملّي، وجالي معرفش إزاي".

يذكر أن أبو اشتهر بـ"3 دقات" الأغنية الرسمية للدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي، وكان آخر أعماله أغنية "محتار" التي قدمها ضمن أحداث فيلم "وقفة رجالة" من كلمات أمير طعيمة، وتوزيع روبرت كمال.