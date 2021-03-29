(تفاصيل) عرض "ألمظ وسي عبده" على مسرح البالون

ياسر رشاد - القاهرة - تبدأ في التاسعة مساءً عرض "ألمظ وسي عبده" على مسرح البالون بالعجوزة، إنتاج وزارة الثقافة قطاع شئون الإنتاج الثقافي، البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتباعد كافة، وممنوع الدخول من دون ارتداء الكمامات.

اقرأ أيضًا..

(الليلة) عرض "ألمظ وسي عبده" على مسرح البالون

العرض تأليف د. مصطفى سليم، إخراج الفنان مازن الغرباوي، يوميًا، ما عدا الثلاثاء إجازة المسرح،

وتتراوح أسعار التذاكر بين 150- 100- 75- 50 جنيهًا.

بطولة ‏مروة ناجي، وائل الفشني، حسن العدل، محمد حسني، لبني الشيخ، إميل شوقي، محمد عمر، أحمد الشريف، نورهان صالح، طارق مرسي، عماد عبدالمجيد، محمد الخيام، صابر عبدالله، محمد طلبة، والطفلة ملك مازن، ومشاركة خاصة بالأداء الصوتي لسيدة المسرح العربي

الفنانة القديرة سميحة أيوب.

‏

‏"ألمظ وسي عبده"، تأليف وأشعار د. مصطفى سليم، تصميم ديكور ومناظر محمد هاشم، تصميم أزياء مروة عودة، تأليف موسيقى أحمد مصطفى، تصميم استعراضات سالي أحمد، جرافيك ومابينج محمد المأموني، تصميم إضاءة عز حلمي، ماكير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، مخرجان منفذان كريم محروس ونور السيد.

Tags ذات صلة:

(غدًا).. انطلاق عرض "ألمظ وسي عبده" على مسرح البالون

(تفاصيل) عرض "ألمظ وسي عبده" قبل انطلاقه على مسرح البالون

(الليلة).. انطلاق عرض "ألمظ وسي عبده" على مسرح البالون