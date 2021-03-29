(فيديو) محمود العسيلي يتجاوز المليون مشاهدة بـ كليب (بقت معايا)

ياسر رشاد - القاهرة - تجاوز كليب أغنية المطرب محمود العسيلي الجديدة والتي تحمل اسم «بقت معايا»، حاجز المليون مشاهدة، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب».

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أغنية «بقت معايا» للفنان محمود العسيلي، من كلمات سارة فرج، وألحان إيهاب عبدالواحد ومحمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، وإنتاج «دي إس ميديا» و«صوت الدلتا»، ومن إخراج إبراهيم حدرج.

يذكر أن محمود العسيلي طرح مؤخرًا أغنية «حب غلط» من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان محمود

العسيلي، وتوزيع ومكس وماستر على فتح الله، والفيديو كليب من إخراج إبراهيم حدرج.

وتقول كلمات أغنية بقت معايا :-

انت لسه فاكرها تايهه محتجالك

جاي تنصح النصايح خليهالك

تعمل إيه ومتعملش إيه وانت مالك

وانت مالك .. وانت مالك

جاي بتعدل عليها مين سمحلك

ولا بتخوفها منك زي عادتك

وإن من غيرك تضيع وتعيش في وحدة

كان زمان مبقتش تاكل من الكلام ده

..

كانت معاك مغمضه وبإيديك ساحبها

حتى على النفس اللي تاخده بتحاسبها

وهمتها إن حياتها بعدك تبقى باهته

بس شافت جوا حضني الدنيا أحلى

..

اللي شايفها بعينيك مبقتش هي

الضعيفة خلاص معايا بقت قوية

انسى حتى إن فى خيالك يوم تطولها

جمبي واقفه يعني مش واقفه بطولها

..

كانت معاك مغمضه وبإيديك ساحبها

حتى على النفس اللي تاخده بتحاسبها

وهمتها إن حياتها بعدك تبقى باهته

بس شافت جوا حضني الدنيا أحلى

كل ده ومفهمتش اللي بقوله ليك

خلاص .. قولنا خلصنا خلاص مفيهاش

فيه حدود متعديهاش ولا تيجي جمبها

ما خلاص نسياك ده باب مقفول

وفي كلامك مش مقبول حتى تنطق اسمها

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