(تفاصيل) وموعد تكريم نجمات الفن في صالون مديحة حمدي الثقافي

ياسر رشاد - القاهرة - تُكرم الفنانة القديرة مديحة حمدي، مجموعة من نجمات الفن بصالونها الثقافي، وذلك بمناسبة شهر المرأة وعيد الأم، في تمام الساعة الخامسة مساء الأربعاء المقبل بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا.

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ومن المقرر أن يتم تكريم خلال الندوة كل من : "حنان سليمان، فاطمة عيد، نهال عنبر، آمال رمزى، فردوس عبد الحميد، حنان ماضى، منال سلامة، ميرنا وليد، فاطمة الكاشف، الإعلامية رادا الجوهرى، الإعلامية سحر

عباس".

بالإضافة إلى تكريم أسماء عدد من الفنانات الراحلات خلال الفترة الأخيرة، منهن، نادية لطفى، شويكار، ماجدة الصباحى، أحلام الجريتلى، سامية أمين، الدكتورة عبلة الكحلاوى، والتي يتسلم تكريمهم عدد من أسرهم وذويهم.

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