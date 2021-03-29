مصر والمغرب أولى محطات "ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي"

محمد الفلاح - الإثنين 29 مارس 2021

تطلق دائرة الثقافة بالشارقة في الرابع من أبريل المقبل فعاليات "ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي" في كل من جمهورية مصر العربية و المملكة المغربية وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتكريم الشخصيات التي أسهمت في خدمة الثقافة العربية المعاصرة .



و قال سعادة عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة إن الملتقى يستهل بتكريم السيد إمام من جمهورية مصر العربية وحسناء داوود من المملكة المغربية.. موضحا أن السيد إمام له دور بارز في مجال الأدب حيث عمل مستشاراً أدبياً لمجلة الثقافة الجديدة وترأس نادي الأدب بمحافظة البحيرة لعدة دورات متتالية أما الأديبة و الباحثة حسناء داوود فلها مبادرات واهتمامات كباحثة و محافظة للمكتبة الداودية و التاريخ الحديث و المعاصر لمدينة تطوان بشكل خاص و تاريخ المغرب بشكل عام.

وأضاف أن الملتقى التكريمي في كل من مصر و المغرب يتضمن تنظيم ندوة للمحتفى بهم يدعى لها الأدباء والإعلاميون والمهتمون بالشأن الثقافي العربي ويشارك بالندوة كوكبة من المعنيين بالحقل الثقافي إضافة إلى إعادة طباعة مؤلفات المكرمين ومنحهم شهادات تقديرية من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة إضافة إلى التقدير المادي.

و أكد سعادة العويس أن ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي يمثل استمراراً لمتوالية العطاء الثقافي لإمارة الشارقة ويأتي في سياق رؤية و نهج الشارقة الثقافي الممتد منذ عقود ، تلك الرؤية التي أهلت الشارقة لتنال ألقابها الثقافية عاصمة الثقافة العربية وعاصمة الثقافة الإسلامية وعاصمة عالمية للكتاب .. مشيرا إلى أن المبادرة لقيت إشادة لافتة من قبل المثقفين العرب والمؤسسات ذات الشأن الثقافي.