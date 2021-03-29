تأجيل مهرجان أغاني الكيبوب كوريا-الإمارات.. تفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 29 مارس 2021

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان أغاني الكيبوب كوريا - الإمارات الذي كان مقررا إقامته في 2 أبريل المقبل تأجيله ليقام يوم الأحد 4 أبريل.



وأرجعت وكالة أنباء الإمارات سبب التأجيل إلى إعلان دولة الإمارات الحداد الرسمي على رحيل المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

يأتي هذا المهرجان ضمن فعاليات خطة وزارتي الثقافة والشباب في دولة الإمارات والثقافة والرياضة والسياحة في جمهورية كوريا الجنوبية وذلك احتفاءً بالحوار الثقافي الإماراتي الكوري 2020-2021.

وقد قرر المنظمون إعادة جدولة بعض الفعاليات ليقام "مهرجان المحتوى الكوري الإماراتي" في موعده يومي 31 مارس الجاري والأول من أبريل المقبل.

أما "مهرجان أغاني الكيبوب كوريا الإمارات" الذي يعد بمثابة حفل موسيقي مجاني مسجل مسبقًا ومعد خصيصا لعشاق الكيبوب في دولة الإمارات فمن المقرر أن يقام في موعده الجديد يوم 4 أبريل القادم الساعة 7 مساء بتوقيت الإمارات.

ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي للمركز الثقافي الكوري سيشارك الفنانون الكوريون برسائل تحية ومحبة إلى دولة الإمارات وشعبها وتمنياتهم بنجاح إكسبو 2020 دبي إلى جانب الاحتفاء باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات.