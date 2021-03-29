دفاع جديد من وودي آلن ضد اتهامات الاعتداء الجنسي على ابنته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جدد المخرج الأمريكي وودي آلن رفضه لاتهامه بالاعتداء الجنسي الذي وجهته ابنته بالتبني ديلان فارو خلال مقابلة أذيعت حديثا.

وقال آلن، المتهم بالتحرش بديلان عندما كانت في السابعة من عمرها، خلال مقابلة تعود ليوليو/ تموز 2020 مع "سي بي إس صنداي مورنينج" إنه لا يوجد "منطق" في الادعاء، الذي أدى إلى إجراء تحقيقات في عام 1992.

وتم بث المقابلة لأول مرة، الأحد، عبر خدمة باراماونت بلس للبث المباشر، جنبا إلى جنب مع مقابلة تم إذاعتها سابقا مع ديلان.

ولم يتم اتهام آلن، 85 عاما، قط بارتكاب جريمة ونفى هذا الاتهام مرارا، بينما أكدت ديلان فارو، 35 عامًا، ادعاءها، وفقا لصحيفة نيويورك ديلي نيوز.

وتجدد الاهتمام بهذا الاتهام خلال الأسابيع الأخيرة بسبب إطلاق سلسلة وثائقية من 4 أجزاء على شبكة "إتش بي أو" بعنوان "آلن ضد فارو"، والتي تبحث في الادعاءات ضد المخرج. وتم بثّ أولى حلقاتها في فبراير/شباط، وبثت الحلقة الأخيرة في 14 مارس/آذار.