5 أغنيات.. مروان بابلو يطرح ألبومه الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرح مغني الراب المصري مروان بابلو ألبومه الجديد على موقع "يوتيوب"، مساء الأحد.

ويضم ألبوم مروان بابلو 5 أغنيات هي "غابة - دون - كنترول - الحب فين - أتاري".





وكان بابلو قد طرح أغنيته "غابة" أواخر فبراير/شباط الماضي بعد نحو 11 شهرا من الاعتزال.

مروان بابلو.. "الغابة" تعيد "بيكاسو" من الاعتزال

وتلقى أعمال مروان بابلو دائما رواجا كبيرا، كما أنها في الوقت نفسه تتعرض لموجات من الانتقاد بسبب محتوى الكلمات، فهو يقدم أغنيات تعتمد على الموسيقى السريعة والكلمات المأخوذة من واقع الحياة وأحاديث الشباب.





ومنح الشباب مطربهم الجديد عددا من الألقاب منها "داما راب" لكنه فضل أن يكون لقبه "بيكاسو الموسيقى", وتعمد أن يستعين بإحدى لوحات الفنان التشكيلي الشهير في أحد كليباته الغنائية، وكأنه أراد أن يقول لجمهوره إنه يعشق التمرد على المألوف مثل بيكاسو في الفن التشكيلي.





ومن أعماله الغنائية التي حققت نجاحا كبيرا "سندباد، الغلاف أزوريس، ديناميت"، ولكن سطوع نجمه بلغ مداه في عام 2019 بسبب أغنية حملت عنوان "الجميزة" والتي تعاون فيها مع الـ"دي جي" الشهير "مولوتوف" وتناول خلالها موضوعا غريبا وهو الحديث عن أصدقاء المخدرات.





أعمال بابلو المتكررة حول عالم المخدرات جعلت عشاقه يعتبرونه واحدا من أشهر مقدمي موسيقى "التراب"، ويقصد بها المكان الذي يلتقي فيها تاجر المخدرات مع زبائنه، وشيئا فشيئا قرر بابلو أن يقدم أغنيات تجمع بين موسيقى التراب و"الهيب هوب" وبات صاحب لون مختلف عن زملائه، ولذا كان يرفض أن يقول عنه الناس إنه مجرد "رابر".





وبالرغم من السطوع والنجاح فوجئ الجمهور في مارس/ آذار 2020 بأن بابلو قرر الانسحاب من ساحة الغناء، وقال عبر حسابه على تطبيق أنستقرام إنه يريد التوبة، والغريب أن قرار الاعتزال لم يستمر طويلا إذ عاد بعد 11 شهرا بأغنية جديدة تحمل اسم" الغابة" ورغم الغياب وجد جمهوره من الشباب في انتظاره.