شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يكشف لـ"الخليج 365" عن سر الأسنان الفضية فى "نسل الأغراب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم أحمد السقا، عن سعادته بردود أفعال الجمهور حول برومو مسلسله الجديد "نسل الغراب" الذى طرحته المتحدة للخدمات الإعلامية الأسبوع الماضى، وذلك تمهيداً لعرض العمل بشكل حصرى على قناة ON في شهر رمضان المقبل، وذلك بعدما لاقى البرومو تفاعلاً كبيراً من الجمهور على صفحات وسائل التواصل الاجتماعى.



احمد السقا بشخصية عساف الغريب

وكشف السقا، لـ"الخليج 365"، عن أن استعانته بأسنان فضية من أجل شخصية "عساف الغريب" التي يجسدها في المسلسل، هو واحد من 10 اختيارات طرحها المخرج محمد سامى عليه، موضحاً أن الهدف من هذه الاختيارات هو الظهور بشكل مختلف عن أدواره الصعيدية التي قدمها، مشدداً على أن الأدوار الصعيدية هي أصعب الأدوار التي يقدمها خلال مشواره الفني.



احمد السقا بشخصية عساف الغريب فى نسل الاغراب

"نسل الأغراب" يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين بجانب أحمد السقا وأمير كرارة، وهم: مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، ادوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبد الناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبد الخالق.

وقدم أحمد السقا قبل "نسل الأغراب" أكثر من تجربة في الدراما الصعيدية، حيث قدم الصعيدى في فيلم "الجزيرة" بجزئيه الأول عام 2007 والثانى 2014 وحقق نجاحاً كبيراً بشخصية منصور الحفني التي جسدها في الفيلم، كما كان آخر أعماله في الدراما مسلسل "ولد الغلابة" الذى دارت أحداثه في إطار صعيدى.