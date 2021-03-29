شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك يستعرض الحملة الترويجية لفيلمه الجديد BLACK ADAM فى شوارع أمريكا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي دوين جونسون، الشهير بـ "ذا روك"، على استعراض جانب من الحملة الترويجية لفيلمه المنتظر BLACK ADAM المقرر عرضه في يوليو عام 2022 في دور العرض السينمائي بجميع انحاء العالم.

وشارك ذا روك، متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو يظهر من خلاله بعض الدعاية في شوارع أمريكا عن الفيلم المنتظر، ليعلن ان تغير قادم في التسلسل الهرمى للقوى داخل عالم DC بفيلمه المقبل، حيث تعد تلك هي المشاركة له كبطل خارق في تلك القصص.

وكان النجم العالمي بيرس بروسنان، قد تعاقد علي المشاركة فى فيلم "Black Adam" ليؤدى دور Dr. Fate، وهو الدور الأول لـ بروسنان كبطل خارق، من خلال شخصية الدكتور Fate ، والمعروف أيضًا باسم Kent Nelson ، وهوعضو مؤسس لجمعية العدالة الذي يكتسب قوى خارقة من خلال ارتداء خوذة القدرة السحرية.