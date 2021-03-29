شكرا لقرائتكم خبر عن مروان بابلو يطرح ألبوم جديد مكون من 5 أغانى ضمنهم "غابة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح مطرب الراب الشاب مروان بابلو، البومه الجديد عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، والذى شمل خمسة أغاني بالإضافة إلى نسخة جديدة من أغنيته "غابة" التي طرحها منذ أسابيع قليلة وحققت أكثر من 12 مليون مشاهدة.

وضم الألبوم الجديد الذى نشره مروان بابلو، أربعة أغاني جديدة، هم "دون، وكنترول، والحب فين، وأتاري"، بالإضافة إلى أغنيته "غابة" التي طرحها بصيغة فيديو كليب منذ أسابيع قليلة.

وسرعان ما استحوذ الالبوم على اهتمام الكثير من جمهور بابلو، وتصدر الألبوم الجديد محركات البحث عبر موقع جوجل، بعد تحقيقه عدة مئات من الآلاف للمشاهدات خلال ساعات من طرحه.

وفى وقت سابق، كان مراون بابلو قد أعلن اعتزاله الغناء قبل العودة بهذا الأليوم، حيث قال - آنذاك - عبر حسابه على إنستجرام: "ماحدش يطلب منى أرجع تانى .. بعد اذنكم .. أنا بتوب لربنا حاليا .. وبتمنى من ربنا إنه يتقبلها منى .. وياريت أى حد سمعنى وصدقنى يعمل كدا برضه وربنا يسامحنى ويهدينى ويثبتنى ويغفرلى".

ومروان بابلو واحد من مطربى فن "الراب" وهو نوع من الموسيقى التى تدمج الراب مع الهيب هوب، معتمدة على إيقاع راقص مع كلمات تميل إلى الحزن والظلامية الشديدة والكآبة، وقد بدأ "بابلو" حياته الفنية منذ عام 2014، واستمرت لمدة 5 سنوات، ودخل عالم الغناء من بوابة فرق "الأندر جراوند".

مروان بابلو تعاون مع السادات، فى عدد من الأغانى، كان من أبرزها وأشهرها "سندباد"، و"أبو مكة"، وفي 2019، جاءت أغنية "الجميزة" ليكون نقطة فاصلة فى حياة مروان بابلو الفنية.