شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير يستعيد ذكرياته مع علاء عوض ومحسني محيى الدين والراحل وائل.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان شريف منير، على مشاركة متابعيه وجمهوره، بصورة من دولاب ذكرياته في كواليس تصوير فيلم "الاحتياط واجب" الذى طرح عام 1983 من بطولة النجم الراحل أحمد زكي والفنانة مديحة كامل.

ونشر منير، الصورة التي ظهر فيها بجوار كلاً من الفنان علاء عوض والفنان محسن محيى الدين، والفنان سامح السيد، والراحلان وائل نور، وعبد الله محمود، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ليوضح لمتابعيها أنها من ألبوم الذكريات من فيلم "الاحتياط واجب".

كما سبق واستعاد منير، ذكرياته مع فيلم "الشياطين" الذى تدور قصته حول المجموعة القصصية المعروفة "الشياطين 13" فى إطار تشويقى أكشن ملئ بالأحداث، حيث نشر شريف منير، صورة عبر حسابه على "انستجرام" منذ عدة اسابيع، من كواليس تصوير أفيش الفيلم، وعلق عليها "من ألبوم الذكريات فوتوغرافيا لأفيش فيلم الشياطين".



شريف منير مع الفنانين