شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تعلن تعافيها من فيروس كورونا.. وفنانون يهنئونها على الشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة هنا الزاهد، تعافيها من فيروس كورونا المستجدة، مؤكده سلبية مسحتها الأخيرة بعد أسبوعين تقريبا من إصابتها بالفيروس وخضوعها للعزل المنزلي، ونشرت هنا الزاهد تدوينه عبر حسابها الشخصى على "فيس بوك"، وكتبت: "الحمد لله تحليل فيروس كورونا سلبي".



هنا الزاهد تعلن شفائها من كورونا

وفى المقابل، انهالت تعليقات الدعم والدعاء على تدوينه هنا الزاهد، من جمهورها وزملائها فى الوسط الفنى، متمنين لها إتمام شفائها على خير، ومن بينهم الفنانة روجينا، والفنانة أيتن عامر، والفنان محمد كيلانى، وغيرهم كثيرين.

وفى وقت سابق من هذا الأسبوع، ظهرت النجمة هنا الزاهد، فى فيديو جديد، من داخل حديقة منزلها خلال تواجدها فى فترة الحجر الصحى، حيث خرجت لأول مرة إلى حديقة المنزل منذ إصابتها، لتشارك زوجها الفنان أحمد فهمى لعب الكرة، وقالت فى فيديو نشره زوجها عبر ستورى حسابه على إنستجرام: "دلوقتى أنا أول يوم أخرج وأقف فى الجنينة، أحمد قرر أنه يلعب معايا كورة عشان أنا زهقانة جدا".



رسائل الدعم والدعاء لهنا الزاهد من زملائها

وحرص الفنان أحمد فهمى على مساندة زوجته هنا الزاهد، خلال إصابتها بعدوى فيروس كورونا، حيث نشر فى وقت سابق، صورة عبر حسابه على إنستجرام، وهو يتابع هنا الزاهد من وراء حائط زجاجى للالتزام بإجراءات فيروس كورونا الاحترازية والاطمئنان عليها فى نفس الوقت.

وظهرت الفنانة هنا الزاهد في حالة جيدة ويراقبها أحمد فهمى، الذى علق على الصورة، قائلا: "الحب في زمن الكورونا".