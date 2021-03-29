شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ذكرى رحيل المخرج عادل صادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الاثنين ذكرى رحيل المخرج عادل صادق، حيث رحل عن عالمنا 29 مارس 2017، حصل على البكالوريوس في الإخراج السينمائي والتلفزيوني من جامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة، حيث عمل كمساعد مخرج مع رمسيس نجيب، ثم قام بإخراج العديد من البرامج، منهامجلة التلفزيون، ومن الجاني، وتحت الأضواء، وحقق في فترة بسيطة نجاحاً كبيراً، وقدم عام 1964 أول مسلسل بوليسي في التلفزيون المصري القط الأسود لعمر الحريري ومديحة سالم 1964، ثم أخرج كيف تخسر مليون جنيه لعادل إمام ونبيلة عبيد.

قدم عادل صادق العديد من الأعمال المسرحية أبرزهاعش المجنانين ، الدنيا مقلوبة، أنا أجدع منه، منطقة ممنوعة، أخويا هايص وأنا لايص واعقل يا مجنون وغيرها من المسرحيات،

ومن أفلامه زوج تحت الطلب، النصاب والكلب، 2 ضد القانون، والذئاب، وقصة الحى الغربى أما من أعماله التليفزيونية الرجل الثالث، كيف تخسر مليون جنيه، رحلة عذاب، يوميات نائب فى الأرياف، ينابيع النهر، الغفران.

أخرج الراحل للفنان عادل إمام وفؤاد المهندس فيلما كوميديا اجتماعيا وهو فيلم "زوج تحت الطلب" كما أخرج للفنان سمير غانم فيلم "النصاب والكلب" الذى شاركته بطولته الفنانة شويكاروتعددت أعماله وتنوعت وتعامل مع كبار النجوم واخرج لهم.

تزوج المخرج الراحل من الفنانة زيزى البدراوى عقب تعاونهما فى فيلم حبى فى القاهرة واستمر زواجهما لمدة عام كما تزوج من الفنانة الفلسطينية اسمهان توفيق وهووالد الفنانة وفاء صادق.



المخرج عادل صادق مع الفنانة زيزى البدراوى