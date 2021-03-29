اليوم.. محيي إسماعيل يتحدث عن مشواره الفني في مؤتمر صحفي بـ"الأقصر للسينما الأفريقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- منى الموجي:

تعقد إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته العاشرة، اليوم الاثنين، مؤتمرا صحفيا للفنان محيي إسماعيل، ضمن برنامج تكريمه.

يُقام المؤتمر في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، بفندق شتايجنبرجر، بحضور عدد كبير من الصحفيين، ورئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، والفنان محمود حميدة.

يسبق مؤتمر محيي، جلسة حوار للنجم العالمي چيمي چان لوي، في تمام الساعة العاشرة، وفي الساعة الثانية ظهرا، تُقام ندوة "سمراء النيل- مديحة يسري".

جدير بالذكر أن الدورة تحمل اسم الفنان مديحة يسري بمناسبة مرور 100 عام على ميلادها، ومُهداة للفنان محمود ياسين والفنان محمود المليجي، وشهدت تكريم سمير صبري، هند صبري، المخرج علي عبدالخالق.