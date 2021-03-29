"اسمه الثاني وأكلاته المفضلة".. 13 معلومة عن علي ربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يحتفل اليوم الإثنين 29 مارس، الفنان علي ربيع بعيد ميلاده الـ 32 ، إذ أنه من مواليد عام 1989، وتخرج "ربيع" في كلية التجارة جامعة القاهرة، وشارك في مسرح الجامعة، وقدم قرابة 25 عرضا مسرحيا، والتحق بمركز الإبداع، تحت قيادة الفنان خالد جلال، واختاره الفنان أشرف عبدالباقي للمشاركة في مسرح مصر ما تسبب في شهرته، وشارك قبل الموسم الأول من تياترو مصر بفيلم بنات العم بدور صغير، وقدم أول بطولة مطلقة له بمسلسل "سك على أخواتك" عام 2018.

ونرصد لكم 13 معلومة عن علي ربيع، قالها في برنامج "واحد من الناس":

- "أنا زوج ناجح في حياتي، وإنسان سهل وبسيط، وباخد الحياة ببساطة، ومش بحب أصعب الدنيا عليا، ولا أعقد حاجة، وإنسان بسيط وسهل في البيت والشغل".

- "عندي بنت واحدة اسمها (مليكة).

- أهم حد في حياتي بالترتيب (أمي وأبويا وأخواتي وبنتي وعيلتي كلها، ودايما بحب أراعي كل الناس، وحتى الناس العادية بحب أشيلهم فوق دماغي".

- "أمي دايمًا بتدعيلي طوال الـ 24 ساعة، وتقولي (ربنا يكرمك ويبعد عنك أي حد وحش ، ويخلي الدنيا حلوة بالنسبالك، وتنجح في شغلك) ".

- "أي حاجة فيا فهي من أمي .. وخدت منها الهدوء والطيبة والأخلاق".

- (كريم) اسمي الحركي في البيت والشارع، ولكن إسمي الرسمي في الورق (علي).



- قالت والدته: "علي.. بيحب يأكل (البط والأرانب والملوخية)، ومش بيحب (المحشي)".

- "كان بيحب الكورة أوي وهو صغير، وكنت بقول إنه هيطلع لاعب كورة مش ممثل".

- "بيحب يقلد كتير ويتقمص الشخصيات، وأكتر حد بيقلده هو محمد منير".

- " أكتر عمل بحبه ليه.. المسرحيات كلها، وفيلم (حسن وبقلظ) ، ومسلسل (سك على اخواتك) ".

- "حنين وطيب ومحترم، وبيحب إخواته أوي وأبوه وأمه".

- "أنا راضية عنه أوي".