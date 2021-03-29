خاص| فردوس عبد الحميد تكشف عن أهم مشهد لها في "نسل الأغراب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تشارك الفنانة فردوس عبد الحميد، في دراما رمضان المقبل بمسلسل "نسل الأغراب" الذي يخوض بطولته أحمد السقا وأمير كرارة.

وقالت فردوس، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها سعيدة جدًا بالعمل مع أمير كرارة وأحمد السقا، مؤكدة أنهما في منتهى الرقي والتهذيب والأدب.

وأضافت، أن هناك مشهد مهم جدا بالمسلسل يجمعها بالإثنين أثناء جلوسهما أمامها خلال الأحداث الدرامية ومواجهتهما ببعض.. وتقول لهما في هذا المشهد: "انتوا عملتوا ليه كدا في بعض.. إزاي كدا".

مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أمير كرارة، أحمد السقا، مي عمر، محمد مهران، هبة مجدي، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، سلوى عثمان، ريم سامي، إدوارد، وهو من إخراج وتأليف محمد سامي.