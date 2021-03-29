بالصورة: شقيقان يعثران على حجر نادر أغلى بـ500 مرة من الذهب!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 29 مارس 2021 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

عثر الشقيقان البريطانيان إسحق وصوفيا أندريو على حجر “أوبال” نادر وهو حجر كريم نصفه شفاف متلألئ، خلال رحلتهما الأولى للكشف عن المعادن في ولاية كوينزلاند بأستراليا.

والحجر الذي عثر عليه الشقيقان من أكثر الأحجار الكريمة لمعانا وبلغت قيمتة 700 ألف جنيه أسترليني.

وقالت صوفيا “إنه يضم كل لون من ألوان قوس قزح وكل لون يمكن تخيله”.

ويشير الخبراء إلى وجود 90% من “الأوبال” بالعالم في المناطق النائية الأسترالية، وأن قيمتها التجارية أغلى بـ500 مرة من الذهب.