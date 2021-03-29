هيا الشعيبي تغيب عن دراما رمضان لعيون “بنايتنا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تغيب الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عن الموسم الدرامي الرمضاني هذا العام، حيث تواصل خلال هذه الفترة في بيروت تصوير دورها في بطولة المسلسل الكوميدي الجديد «بنايتنا».

ويرصد العمل الكوميدي العديد من المشاكل الاجتماعية التي تنشب بين مجموعة جيران يسكنون في مبنى واحد، وتتناول قصة رجل خليجي يعيش في لبنان ويتزوج من امرأتين لبنانية وخليجية، وتؤدي دوريهما هيا الشعيبي وجيني إسبر، حيث ينشأ بينهما العديد من المواقف الكوميدية الطريفة.

العمل فكرة الكاتب صالح السلتي، وسيناريو وحوار ورشة كتابة من المؤلفين الشباب، وإخراج محمود الدوايمة، وبطولة باقة من الفنانين من الخليج ومصر ولبنان، منهم: هيا الشعيبي، عباس النوري، جيني إسبر، شهاب حجية، أندريه سكاف، علاء مرسي، بدرية طلبة، روعة ياسين، غادة بشور، نادين قدور، مروة الأطرش، خالد العجيرب وحسن عبدالفتاح.

وقدمت الفنانة هيا الشعيبي عملين كوميديين خلال رمضان الماضي 2020، هما «سواها البخت» و«مليار ريال».