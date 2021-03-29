كيف استقبلت رانيا يوسف الحكم ببراءتها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: عقب طارق العوضي، محامي الفنانة المصرية رانيا يوسف على الحكم الصادر اليوم الأحد والقاضي ببراءة موكلته من تهمة الإخلال بالآداب العامة، التي أقيمت ضدها على خلفية تصريحاتها الأخيرة في أحد اللقاءات التلفزيونية.

وقال محامي رانيا يوسف في تصريحات صحفية إن الحكم الصادر بالبراءة وافق صحيح القانون لعدم اكتمال أركان الجرائم، لأنها غير متوفرة بعد فحص المحكمة لمقاطع الفيديو من الحلقة محل الجدل والتي حلت فيها ضيفة على الإعلامي نزار الفارس في قناة الرشيد العراقية ببرنامجه (مع الفارس).

وأكد محامي رانيا يوسف أن موكلته لا توجد في مصر في الفترة الحالية وأنها في بيروت لتصوير مشاهد مسلسلها الرمضاني “ملوك الجدعنة”، مبيناً أنه هاتفها عقب صدور الحكم وردت بقولها: “الحمد لله على كرمه”.

وأشار إلى أن مسار القضيتين مع نزار الفارس معروضتان على المحكمة ولم يصدر بشأنها جديد بعد، موضحاً أن هناك قضية من جانب موكلته رانيا يوسف وأخرى من جانب الإعلامي العراقي.

وتأتي براءة الفنانة رانيا يوسف، اليوم الأحد على خلفية تهم لاحقتها بعد تصريحاتها مع نزار الفارس، بينها ارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإخلال بالآداب العامة، وازدراء الأديان ونشر بيانات كاذبة.

وكانت الفنانة المصرية رانيا يوسف قد ظهرت مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، في برنامجه (مع الفارس)، وأطلقت خلاله تصريحات أثارت جدلاً كبيراً عبر «السوشيال ميديا»، وشنّ الكثيرون هجوماً عليها، وهو ما دفع المحامي المصري أشرف فرحات لإقامة دعاوى قضائية ضدها.