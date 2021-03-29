شيريهان في “كوكو شانيل”.. قريباً جداً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أكد المنتج جمال العدل في تصريحات صحفية أن العرض المصور لمسرحية “كوكو شانيل” الذي هو من بطولة النجمة شيريهان بات قريباً جداً.

ورداً على إذا ما كان موسم الرياض هو الموعد الرسمي الجديد لغرض التسجيل المصور للمسرحية التي تلعب بطولتها النجمة شيريهان قال العدل: “قد يكون قبل ذلك”، موضحاً إن العرض المسرحي صور في العام 2019، لكن جائحة كورونا كانت السبب في تأجيله الى هذا الوقت.

وحول ظهور شيريهان في رمضان المقبل، قال العدل إنها لن تظهر سوى في إعلان تجاري لصالح إحدى شركات الاتصالات في مصر.

يذكر أن شيريهان غائبة عن الشاشات منذ حوالي 3 عقود من الزمن، وآخر ظهور سينمائي لها كان في في فيلم “العشق والدم” عام 2002.