لقب غريب يُمنح للأمير ويليام ويُحدث ضجة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: حصد الأمير ويليام، حفيد ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية على أغرب لقب في العالم، إذ تم تصنيفه على أنه “أكثر رجل أصلع جذاب في العالم”، وذلك بعد منافسة مع عدد من كبار نجوم هوليوود.

ونشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية تفاصيل حصوله على هذا اللقب، لافتة الى ان مجموعة من المعنيين وجدوا أن دوق كامبريدج البالغ من العمر 38 عاما يتم وصفه بال”مثير” بشكل هائل وصلت الى 17.6 مليون مرة عبر الإنترنت في المدونات والتقارير والصفحات الموجودة في عمليات البحث على “غوغل”، ليكون بذلك الأصلع الأكثر جاذبية في العالم.

وجاء أسطورة الملاكمة الأميركي، مايك تايسون (54 عاما) في المرتبة الثانية مع 8.8 مليون إشارة إلى أنه “مثير” أو “جذاب” على الإنترنت.

وجاء نجم أفلام الحركة البريطاني وبطل سلسلة “ترانسبورتر”، جيسون ستيثام، البالغ من العمر 53 عاما جيسون في المركز الثالث، محققا 7.4 مليون نتيجة.

أما المركز السابع فحصل عليه النجم الأميركي جون ترافولتا، بـ3.3 مليون إشارة “مثير”، تبعه النجم الأميركي، بروس ويليس في المركز الثامن بـ3.3 مليون نتيجة، ثم نجم المصارعة الحرة الأميركي، دواين جونسون “الصخرة” في المركز التاسع بـ2.6 مليون نتيجة، بينما كان المركز الأخير من نصيب نجم أفلام الحركة الأميركي، فان ديزل، بـ2.3 مليون نتيجة.