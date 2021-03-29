الموت يفجع لطيفة التونسية: “أغلى إنسانة عندي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت الفنانة التونسية لطيفة فقدانها إحدى المقربات جداً منها. وفي هذا السياق نشرت للراحلة صورة على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وأرفقتها بالتعليق: “إنا لله وإنا اليه راجعون. أنا اليوم فقدت أغلى انسانة عندي، والدة دوريس حبيبة قلبي السيدة ليلى أو لولا زي ما بنحب كلنا نسميها وحرم الأستاذ المرحوم موريس اسكندر”.

وأضافت: “راحت البسمة والفرحة والحضن الدافي. كلمتيني امبارح يا لولا وماركنتش عارفة إنك بتودعيني. ربنا يرحمك ويغفرلك ويصبرنا أنا ودوريس وموريس على فراقك. لكن أنا بالنسبة ليا والله العظيم انتِ مارمتيش وموش حتموتي طول ما أنا عايشة باحبك وحافضل أحب طول عمري وحافضل أصليللك وأغنيلك دايماً”.

ويشار إلى أن دوريس اسكندر هي مالكة شركة “لارين للإنتاج” وكانت شائعات انتشر في وقت سابق وأشارت إلى أن لطيفة هي مالكة الشركة وهو ما حرصت على نفيه في لقاءات عدة مشددة على أنها فنانة ولا تعمل في مجال الإنتاج ومؤكدة أنها تتعاون مع شركات عدة لإنتاج أعمالها.