وجوه محمد فراج بدراما رمضان.. محامى فى ضد الكسر وضيف شرف بـ"الإختيار 2 والملك"

القاهرة - سامية سيد - يشارك النجم محمد فراج خلال شهر رمضان المقبل، بأكثر من عمل، حيث يواصل تصوير مشاهده الأخيرة من تلك الأعمال فى العديد من الديكورات بجانب الأبطال، المسلسل الأول، فهو مسلسل "ضد الكسر" مع النجمة نيللى كريم، وسيظهر فيه بدور "كريم الدمنهوري"، وزوجها خلال الأحداث ويدخل فى صراعات معها بسبب الفنانة لقاء الخميسى التى تشارك فى بطولة العمل، والمسلسل من إخراج أحمد خالد وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

بينما يظهر الفنان محمد فراج فى مسلسل "الإختيار 2" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، كضيف شرف خلال الحلقات الأولى من العمل، سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، انجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري، هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، مصطفى أبو سريع، عمر الشناوي، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف وعدد من ضيوف الشرف.

كما يظهر ضيف شرف فى مسلسل "الملك" للنجم عمرو يوسف خلال الشهر المبارك المأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، وتم التعاقد مع النجوم صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.