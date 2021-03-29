شكرا لقرائتكم خبر عن زوج مستبد وضابط أمنى.. خالد الصاوى بوشين فى مسلسلات رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش النجم خالد الصاوى، حالة من النشاط الفنى الفترة الحالية حيث يظهر في عملين خلال الشهر المبارك، الأول فى مسلسل "اللي مالوش كبير" مع ياسمين عبد العزيز، الذى يظهر فيه بدور زوج "غزل" ياسمين عبد العزيز بطلة العمل، بعد ضغظ من أهلها، ومسلسل "القاهرة كابول" الذى يشارك فى بطولته كل من الفنان طارق لطفى والفنان فتحى عبد اولهاب، ويجسد فيه دور ضابط أمن وطني.



مسلسل القاهرة كابول

مسلسل "القاهرة كابول" تعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية هم: الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلًا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.

"القاهرة كابول" بطولة طارق لطفى، وخالد الصاوى، وفتحى عبد الوهاب، وحنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، حسنى شتا، وكريم سرور، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام على، ومن إنتاج شركة سينرجى.

بينما مسلسل "اللى مالوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كل من: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى، دينا فؤاد، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، أحمد عبد الله محمود، محمد عبد العظيم، محمود ياسين "جونيور" وحلا زلط.

ويتناول العمل فكرة اختيارات الإنسان، وكيف يدفع ثمن هذه القرارات فى حياته، وكذلك فكرة الرضا والطمع والتنازل عن مبادئ معينة مقابل تحقيق مصالحه، ويعتمد العمل على الدراما الاجتماعية والشعبية.