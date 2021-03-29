شكرا لقرائتكم خبر عن مديحة حمدى تكرم نجمات الفن في صالونها الثقافي.. الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف الفنانة القديرة مديحة حمدى، نخبة من نجمات الفن بصالونها الثقافى بمناسبة شهر المرأة وعيد الأم، وذلك في الخامسة مساء الأربعاء المقبل بمركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية.

وتكرم الفنانة مديحة حمدى عدد من نجمات الفن بهذه المناسبة منهن، حنان سليمان، فاطمة عيد، نهال عنبر، آمال رمزى، فردوس عبد الحميد، حنان ماضى، منال سلامة، ميرنا وليد، فاطمة الكاشف، الإعلامية رادا الجوهرى، الإعلامية سحر عباس.

كما سيتم تكريم أسماء عدد من الفنانات الراحلات خلال الفترة الأخيرة، منهن، نادية لطفى، شويكار، ماجدة الصباحى، أحلام الجريتلى، سامية أمين، الدكتورة عبلة الكحلاوى، والتي يتسلم تكريمهم عدد من أسرهم وذويهم.

صالون الفنانة القديرة مديحة حمدى كرمت فيه منذ فترة قريبة الفنان القديرة ليلى طاهر التي تحدثت عن مشوارها ومسيرتها والصالون يناقش قضايا فنية واجتماعية وثقافية ويتخلله فقرات غنائية، كما كرمت الفنانة رجاء حسين في عيد الام والتي تحدثت عن أسرار وذكريات الأم ورحلة العطاء الفنية وبعض المواقف التى باحت بها لأول مرة.

يذكر أن الفنانة مديحة حمدي حصلت على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وعملت بعد التخرج في الإذاعة، وظهرت على خشبة المسرح من خلال مسرحية (السكرتير الفني) مع الفنان الراحل فؤاد المهندس. شاركت في بعض الأفلام في أواخر الستينات وأوائل السبعينات، لكنها كانت تكرس نفسها أكثر للعمل في الدراما التلفزيونية منذ ذلك الوقت، وكانت الكثير من المسلسلات التي عملت بها ذات طابع ديني، منها: (رسول اﻹنسانية، القضاء في الإسلام، عمر بن عبدالعزيز، الفتح المبين).