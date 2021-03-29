باريس هيلتون تقدم هدية باهظة لكلبتها.. والجمهور مصدوم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: من المعروف عن النجمة الأميركية باريس هيلتون حبها الكبير للكلاب حيث تمتلك الكثير منهم في منزلها ولديها حساب مخصص لهم على انستغرام باسم Parispets يتابعه أكثر من 57 ألف متابع.

ووصل عشق هيلتون للكلاب إلى حد تقديم هدايا باهظة الثمن لهم حيث حرصت أثناء جولة التسوق التي قامت بها في ميامي على شراء حقيبة لها وحقيبة لكلبتها Diamond baby من علامة Hermes.

وشاركت هيلتون متابعيها على انستغرام بالهدية التي قدمتها لكلبتها وهي عبارة عن حقيبة Hermès Micro Kelly Charm باللون الأسود يبلغ ثمنها 5500 دولار أميركي.

وصدم البعض من قيام هيلتون بتقديم مثل هذه الحقيبة لكلبتها ووجهوا لها سهام الانتقادات٬ بينما أشار البعض إلى أن الهدايا الباهظة للكلاب ليست أمراً جديداً على هيلتون التي سبق أن ألبست كلبتها من علامة Louis Vuitton وتشتري معظم أغراض كلابها من علامات تجارية فاخرة٬ كما أنها قامت ببناء قصر كامل لجميع كلابها مفروش بالكامل ومغطى بالسجاد ومكيف.

من ناحية أخرى احتفلت هيلتون بخطبتها إلى رجل الأعمال كاتر ريوم في 17 فبراير الماضي وشاركت جمهورها بمقتطفات من حفل خطبتها وبصور للخاتم الفخم الذي قدمه خطيبها لها.

وكشفت هيلتون عن أن فكرة الخاتم مستوحاة من مقهى La Palette في باريس قائلةً: «له قصة حب جميلة.. أنا مهووسة بها.. فهو عبارة عن 15 ألماسة تدور حوله وبداخلها علامة P مع ياقوت.. وكان حرف P إشارة لاسم هذا المقهى».