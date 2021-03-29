الأميرة صوفيا تستقبل طفلها الملكي الثالث

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: رحبت الأميرة صوفيا والأمير كارل فيليب من السويد بابنهما الثالث، إذ أعلن مكتب مارشال المملكة فريدريك أن الأميرة صوفيا ذات الـ36 عاماً، والأمير كارل فيليب الذي يبلغ من العمر 41 عاماً، قد رحبا بطفلهما الثالث، وأكد المكتب أن كلاً من الأم والطفل بصحة جيدة.

وفقاً للمحكمة الملكية السويدية، وُلد الطفل، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، الساعة 11:19 صباح اليوم في مستشفى دانديريد في ستوكهولم ، وكان وزنه 3220 جراماً وطوله 49 سم.

كما كشف الديوان الملكي عن أن الأمير كارل فيليب كان حاضراً في المستشفى طوال فترة الولادة، وبذلك ينضم الطفل الجديد إلى الأخوين الكبيرين الأمير ألكساندر، 4 سنوات، والأمير جبرائيل، 3 سنوات.

وعبر الأمير كارل فيليب عن فرحته قائلاً في بيان: “نحن سعداء وممتنون للغاية لأن نكون قادرين على الترحيب بابننا الثالث في عائلتنا”.

مضيفاً: “الأميرة صوفيا وأنا، وشقيقاه الكبيران، نتوق إلى هذا اليوم.. والآن نتطلع إلى التعرف على هذا العضو الصغير الجديد في عائلتنا”.

وكان الإعلان عن الحمل في ديسمبر2020، مع الإشارة إلى موعد ولادة الطفل منذ فترة “بداية شهر من مارس إلى أبريل2021”.

يذكر أن الأميرة صوفيا والأمير كارل فيليب ليسا وحدهما من أفراد العائلات الملكية الأوروبية اللذين رزقا بطفل جديد، إذ رحبت حفيدة الملكة إليزابيث الثانية، زارا تيندال، بابنها لوكاس فيليب تيندال مع زوجها مايك تيندال في 21 مارس. وبذلك ينضم الطفل إلى ميا جريس، 7 سنوات، ولينا إليزابيث ذات العامين.

كما أعلن مؤخراً الأمير هاري وميغان ماركل، اللذين لم يعودا عضوين عاملين في العائلة الملكية، أنهما ينتظران أيضاً طفلاً جديداً، إذ كشفا عن الحمل في فبراير الماضي وخلال المقابلة الشهيرة لهما مع أوبرا وينفري كشفا عن جنس الجنين معربين عن سعادتهما بانتظارهما طفلة.