محمد إمام يستعرض جماهيريته من جديد!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: يستمر النجم المصري محمد إمام في تشويق جمهوره لمسلسله الجديد “النمر” من خلال الصور والفيديوهات التي ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأحدث ما نشره نجل الفنان القدير عادل إمام، كان مجموعة لقطات تم تجميعها في فيديو واحد، يظهر فيه جمهوره الكبير وهو يلتف حوله خلال وجوده في أماكن مختلفة لتصوير مشاهد مسلسل “النمر”.

ونشر محمد إمام هذا الفيديو على حسابه الخاص على انستغرام وأرفقه بتعليق: “الحمد لله جمهور عظيم.. مسؤولية كبيرة.. شكراً على كل الحب ده.. إن شاء الله اللي جاي ما جاش زيه في التاريخ”.

وكان النجم المصري قد نشر البرومو الرسمي لمسلسل “النمر” الذي يشارك فيه السباق الدرامي الرمضاني 2021 إلى جانب نخبة من ألمع نجوم مصر، وأبرزهم هنا الزاهد ونرمين الفقي ومحمد رياض وبيومي فؤاد وأحمد عبدالله محمود وخالد أنور وأحمد خالد صالح وعلاء مرسي وغيرهم.

يذكر أن النجم محمد إمام كان قد تعرض لهجوم شرس من قبل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اتهموه بتقليد النجم محمد رمضان بعد أن أصبح ينشر فيديوهات يستعرض من خلالها جماهيريته الكبيرة، واستقبال الجمهور له في الشوارع خلال وجوده للتصوير، معتبرين أن هذه الظاهرة خاصة برمضان ومصرين على أن إمام يقوم بتقليده.