“جنان بجنان” بمناسبة عيد ميلاد باسكال مشعلاني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: فاجأت الفنانة باسكال مشعلاني، جمهورها بطرح أغنية جديدة حملت عنوان “جنان بجنان”، وذلك عبر قناتها الخاصة في موقع الفيديوهات يوتيوب.

وتأتي تلك الأغنية تزامناً مع مناسبة عيد ميلادها الذي صادف 27 مارس وتفاعل معه عدد كبير من جمهورها وكأنها هي من تمنحهم الهدية في عيد ميلادها.

وجاءت الأغنية بطريقة مواكبة لما تصنعه التكنولوجيا بالبشر في تلك الفترة الراهنة، حيث قامت بتصوير الكليب على طريقة الرسوم الكرتونية المتحركة مما جعله يحظى بإعجاب الكثيرين.

وروى الكليب قصة حب تجمع فتاة بحبيبها ابن الجيران وبدا الثنائي يعيشان قصة حبهما بطريقة جنونية وهو ما أكدته باسكال مشعلاني أن الحب ميزته في الجنان بين الحبيبين.

وأغنية باسكال مشعلاني “جنان بجنان”، من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع شريف قاسم، والكليب من إخراج أنطونيا صهيون.

من جانبها عايدت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، صديقتها باسكال بكلمات راقية في مناسبة عيد ميلادها وذلك من خلال تغريدة لها دونتها عبر حسابها في موقع “تويتر”.

وكتبت نجوى كرم قائلة: “إن شاء الله تحققي كل شي بتتمنيه.. بتستاهلي كل خير.. عقبال المية”، بينما ردت عليها باسكال مشعلاني بقولها: “ميرسي حبيبة قلبي كلك ذوق بتمنالك كل الصحة والخير والنجاح الدايم”.