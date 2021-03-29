عادل إمام يرفض عرضاً للظهور في رمضان 2022.. هل قرر الاعتزال؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشف مصدر مقرب من النجم المصري الكبير عادل إمام عن تلقيه عرضاً للظهور في دراما رمضان 2022 لبدء العمل عليه خلال الفترة المقبلة كي يتسنى له العمل بأريحية. وقال المصدر، إن عادل إمام رفض العرض بشكل كلي وقرر اعتزال التمثيل بشكل نهائي لكنه لا يريد إعلان الأمر لأمور فنية خاصة به.

وأوضح المصدر أنه حاول مع ابنه المخرج رامي إمام إقناع الزعيم بالعمل وتلبية جميع مطالبه لكنه رفض الأمر، موضحاً أنه استشف منه أن مسألة اعتزاله باتت أمراً واقعاً.

وأوضح المصدر أن عادل إمام تعلل بأنه لا يرغب في الظهور بسبب حالته الصحية التي أكد الأطباء أنه لا يستطيع أن يبذل مجهوداً كبيراً كما كان في السابق، وأنه يؤثر الأمر بالخلود للراحة بدلاً من إرهاق أحد معه.

وشدد المصدر على أنه لمس من ابنه رامي أن الزعيم لا يرغب في إعلان الأمر كي لا تنحسر عنه الأضواء، ويظل محتفظاً بلقب الزعيم والواجهة الأكثر تميزاً للفن في مصر والوطن العربي.

ونوه المصدر بأنه يتوقع أن تستمر محاولات العروض الفنية على عادل إمام بعد انتهاء دراما رمضان المقبل 2021 لعله يعدل عن قراره ويعيد الزعيم النظر ويوافق على إحداها.

يُذكر أن آخر ظهور للفنان عادل إمام كان من خلال مسلسل (فالنتينو)، الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي.