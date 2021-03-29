باسل خياط من معجبي يسرا وهذا ما كشفه عن مسلسله الجديد معها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: عبر النجم السوري باسل خياط عن سعادته بالوقوف أمام النجمة المصرية يسرا في الدراما من خلال مسلسل “حرب أهلية”، مبيناً أنه من فريق معجبي يسرا منذ فترة طويلة وأنه أراد أن يكتب في الـ”CV” الخاص به أنهما عملا معاً.

وكشف باسل خياط، في لقاء خاص عبر برنامج “its show time”، الذي يعرض على قناة Cbc، عن تفاصيل مشاركته في مسلسل “حرب أهلية”، فقال إنه يجيد دور “الدكتور يوسف” وهو طبيب نفسي بشخصية متلونة. وقال باسل خياط إن التجربة جديدة عليه في الدراما المصرية، لكن هذا التلون سيكون في إطار مختلف عما قدمه من قبل.

ووصف باسل خياط مشاركته في مسلسل “حرب أهلية” بأنها لا بد أن تكون إضافة لتاريخه معقباً: “قدمت شغل كويس ويا رب المسلسل يعجب الناس”.

من جانبها وصفت يسرا، مشاركة باسل خياط وأروى جودة بالمفاجأة وقالت إن المسلسل سيكون فعلاً “حرب أهلية”، لأنه متركب على نوع الحرب التي تنشب بين أفراد العائلة الواحدة والعائلات فيما بينها أو الناس القريبين من بعضهم البعض. وأضافت يسرا قائلة: “فرحتي في مسلسل (حرب أهلية) كبيرة جداً بشخصين هما باسل خياط وأروى جودة، هما مفاجأة مختلفة خالص للجمهور، وجميلة عوض عاملة دور محصلش أبداً”.