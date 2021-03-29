شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم الإيطالي "باري" في نادي سينما البحر المتوسط.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل نادي سينما دول البحر المتوسط، عروضه في السادسة من مساء اليوم الاثنين، بعرض فيلم "باري"، بسينما الهناجر، وهو الفيلم الفائز بجائزة أفضل فيلم في مسابقة البحر المتوسط للأفلام الروائية الطويلة، في الدورة الأخيرة من مهرجان الإسكندرية السينمائي، كما حاز مخرجه سيا ماك اعتمادي على جائزة يوسف شاهين لأفضل مخرج في نفس الدورة.

الفيلم إنتاج مشترك بين كل من اليونان وفرنسا، وهو من تأليف وإخراج سيا مالك ومن بطولة مليكة فروتن، وشاهباز نوشير، وصوفيا كوكالي وتدور قصته حول أم إيرانية تخوض رحلة بحث صعبة عن ابنها المفقود في أثينا، وتقودها الرحلة إلى الزوايا المظلمة من المدينة.

يذكر أن نادي سينما البحر المتوسط، يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة.

ويعقب العرض ندوة خاصة عن الفيلم تديرها الناقدة السينمائية فايزة هنداوي مدير النادي، ويراعي أثناء عرض الفيلم تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فايروس كورونا المستجد.